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Tabanlık ayağa binen yükü dağıtıyor - Son Dakika

Tabanlık ayağa binen yükü dağıtıyor

03.06.2021 17:07
Tabanlık ayağa binen yükü dağıtıyor, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Ortopedik Protez ve Ortez Program Başkanı Öğretim Görevlisi Kübra Akkalay, ayak tabanı rahatsızlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gün içerisinde yürüme, koşma ve ayakta durma gibi aktiviteler ayak ağrılarına neden olabiliyor. Düztaban, taban yüksekliği, içe veya dışa basma, topuk dikeni, sinir sıkışmaları ve nasırların ayakta görülebilen başlıca problemler olduğunu belirten uzmanlar, ayak tabanına uygun tabanlık ve doğru ayakkabı seçimi ile bu şikayetlerin giderilebileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar gün içerisinde yürüme, koşma, ayakta durma gibi aktivitelerin de ayak ağrılarına neden olabildiğini belirtirken bu durumlarda ağrıları hafifletmek için ayak tabanlığı kullanılabileceğini ifade ediyor.

Sporda sakatlık önlemek için kullanılıyor…

Ayak tabanlıklarının ayakta görülen rahatsızlıkların tedavi edilmesinde, günlük yaşamdaki aktivitelerde konforun sağlanmasında, spor yaparken koruyucu ve sakatlık önleyici etki sağlamada kullanılan ürünler olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Kübra Akkalay, tabanlıklar ile ayağa binen yükün uygun şekilde dağılmasının sağlandığını ifade etti.

Ayak tabanlığı, konforu sağlayarak performansı artırıyor

Ayak tabanlığının rahatsızlıkları çözmeye yardımcı olduğunu, günlük yaşamda ve tüm spor aktiviteleri esnasında kullanılabildiğini vurgulayan Akkalay, "Gün içerisinde yürüme, koşma, ayakta durma gibi aktiviteler ayak ağrılarına neden olabiliyor. Bu durumlarda ayak tabanlıkları kullanılarak ağrılarını hafifletmenin ve gidermenin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ayak tabanlığı, konforu sağlayarak performansı da artırıyor. Ayakta görülen problemler arasında düztaban, taban yüksekliği, içe veya dışa basma, topuk dikeni, sinir sıkışmaları ve nasırlar sayılabilir. Bu problemleri ayak tabanına uygun tabanlık ve doğru ayakkabı seçimi ile tedavi etmek mümkün." dedi.

Ayak tabanlığı kişiye özel olmalı

Tabanlığın ayağa uygun olabilmesi için ayak kalıbının doğru alınmasının önemine dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi SHMYO Öğretim Görevlisi Kübra Akkalay, "Tabanlıklardaki destek noktaları, kamalar, nasır oyukları değerlendirilerek kişiye özel malzeme seçimi ile tabanlık hazırlanmalı. Kişiye özel tabanlık yapılırken ayak tabanındaki basınç dağılımı eşitlenerek kişiselleştirilmiş tabanlık tasarlanmalı." diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tabanlık ayağa binen yükü dağıtıyor - Son Dakika


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