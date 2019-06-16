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Tabarka Dilek Balonu Festivali

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kentten detaylar Dilek balonlarının uçurulması Konser verilmesi Tunus'un Tabarka kentinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tabarka Dilek Balonu Festivali" sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kentten detaylar
Dilek balonlarının uçurulması
Konser verilmesi Tunus'un Tabarka kentinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tabarka Dilek Balonu Festivali" sona erdi. Festivale katılanlar dilek balonu uçurdu.
Tabarka Dilek Balonu Festivali
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:36 Kaynak: AA
Tunus, Kültür Sanat
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