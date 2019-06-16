Tabarka Dilek Balonu Festivali
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kentten detaylar Dilek balonlarının uçurulması Konser verilmesi Tunus'un Tabarka kentinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tabarka Dilek Balonu Festivali" sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:36 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kentten detaylar
Dilek balonlarının uçurulması
Konser verilmesi Tunus
'un Tabarka kentinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tabarka Dilek Balonu Festivali" sona erdi. Festivale katılanlar dilek balonu uçurdu.
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