Tabduk Emre'nin türbesine ziyaretçi ilgisi
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan devrin manevi büyüklerinden Tabduk Emre'nin türbesi, ziyaretçi akınına uğradı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan devrin manevi büyüklerinden Tabduk Emre'nin türbesi, ziyaretçi akınına uğradı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Yunus Emre'nin de hocası olan Tabduk Emre'nin hocası olan Emremsultan Mahallesi'nde türbesi bulunan Tabduk Emre'nin kabri, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerden ilgi gördü.
Mahallenin muhtarı Halil Gürkan, bayramın ikinci gününden itibaren Tabduk Emre'nin türbesine oldukça ziyaretçi akını yaşandığını söyledi.
Gürkan, "Türbeye, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ziyaretçiler gelerek, burada dua edip ayrılıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda TRT ekranlarında yayınlanan Tabduk Emre belgeselinin akabinde, çok daha iyi tanındı." dedi.
Konya'dan gelen Nilüfer Bilge, "Konya'dan geldik. Bayram ziyaretlerini de yaptık. Evliyalara ziyaretlerimiz yaptık, önce Tabduk Emre'yi ziyaret ettik. İnşallah dualarımız yerini bulmuştur. Yunus Emre'nin kadılığını yaptığı Nallıhan'ı da ziyaret ettik. Dualarımız inşallah yerini bulur, herkese iyi bayramlar diliyorum." şeklinde konuştu.
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