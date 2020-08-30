Tabela astı, üzüm bağını 'hayrat' yaptı - Son Dakika

KONYA'nın Hadim ilçesinde Hasan Eski (74), bağındaki üzümlerini 'hayrat' olarak kullandırıyor. Arazisinin miras kaldığını belirten Eski, " Hayrat, bizde gelenektir. Ben de atalarımda kalan arazideki bağda geleneği sürdürüyorum" dedi.

Hadim'e bağlı Yelmez Mahallesi'nde oturan Hasan Eski, miras kalan arazide üzüm yetiştiriyor. Eski, üzümleri satmak yerine bölgeden gelen geçenlerin yemesi için hayrat olarak kullanıyor. Eski, üzümlerin rahatlıkla yenilebilmesi için de bağın kenarına hayrat olduğunu belirten tabela astı.

Hasan Eski, tarla ve bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerin 30 yıldır hayrat olarak kullanılmasının aile geleneği olduğunu belirterek, "Hayrat, bizde adeta bir gelenektir. Çünkü atalarım birçok arazideki ürünlerini, yoldan gelen geçenlerin yemesi için yetiştirmişti. Ben de atalarımda kalan arazideki bağda, geleneği sürdürüyorum" diye konuştu.

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