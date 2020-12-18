Son dakika haberi | Tabela derneklerle teröre destek bitecek - Son Dakika

Son dakika haberi | Tabela derneklerle teröre destek bitecek

18.12.2020 10:56
Son dakika haberi | Tabela derneklerle teröre destek bitecek, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Tabela derneklerle teröre destek bitecekAK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu kitle imha silahlarının yayılması ile terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kanun teklifinde imzası bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, teklifi anlattı.

Tabela derneklerle teröre destek bitecek

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu kitle imha silahlarının yayılması ile terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kanun teklifinde imzası bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, teklifi anlattı. Güler, Türkiye genelinde 124 bin civarında dernek olduğunu belirterek, "Bunu sadece tabela gibi gösterip, arka planda teröre insan kaynağı sağlama, usulsüz bağış toplama ve bunu da terör finansına kullanan dernekler var. Bu kanunla dernekler kontrol edilecek, denetlenecek ve varsa usulsüz bir durum çok ciddi cezalar kesilecek" dedi.

AK Parti'nin hazırlayıp TBMM Başkanlığı'na sunduğu 44 maddelik yeni yasa teklifi ile terörizmin finansmanı kurutulacak, kitle imha silahlarının yayılması önlenecek. Derneklerin terörizme finans sağladığının tespit edilmesi halinde tüm mal varlıkları dondurulacak, ciddi cezai yaptırımlar getirilecek. 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nde imzası bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, söz konusu teklifin, terörden uzun yıllar mağdur olmuş bir ülke olarak, terörün finansmanı noktasında ciddi bir katkı sunacağını söyledi. Güler, "Ne kadar tedbir alırsanız alın, ülkeler bu konuda ne kadar mücadele ederlerse etsin, maalesef terörün finansmanı noktasında çok farklı alanlarda ara boşluklarda bularak maalesef terörün finansmanını bulmaya devam ediyorlar" dedi.

'TERÖR FİNANSMANI NOKTASINDA CİDDİ CEZALAR VAR'Güler, terör örgütlerinin en fazla kullandığı alanlardan birisinin vakıf, dernek görünümü ile ortaya çıkan kuruluşlar olduğunu söyledi. Güler, "Gerek insan kaynağı, gerek maddi imkan, finans kaynağı sağlama adına, kurum kuruluş organizasyon adı altında dernek, vakıf gibi bir görsellerle  ortaya çıkıyorlar. Teklifimizde; Dernekler Kanunu'na atıflar var. Kanunla; derneklerin, vakıfların veya organizasyonların usulsüz şekilde, izinsiz şekilde yardım toplama noktasında bazı yaptırımlar ve idari para cezalarımız var. Bu tür yardım kuruluşlarının, özellikle toplanan bu yardımların gerçekten doğru yere harcanıp harcanmadığı, teröre finans mı ediyorlar, bunların doğru denetim yapılması beklentisi var. Terör finansmanı noktasında ciddi yaptırımlar ve cezalar geliyor" diye konuştu.'TABELA GİBİ GÖSTERİP, TERÖRE DESTEK SAĞLANIYOR'Güler, Türkiye genelinde 124 bin civarında dernek olduğuna dikkat çekerek, "Sadece bunu tabela gibi gösterip arka planda teröre insan kaynağı sağlama, usulsüz bağış toplama ve bunu da terör finansına kullanma noktasında yapan dernekler var. Bu derneklerin de gerek mali gerek idari yönden bir kontrolünün sağlanması lazım. Bu kanunla da dernekler kontrol edilecek, denetlenecek ve varsa usulsüz bir durum çok ciddi cezalar kesilecek" ifadelerini kullandı.'MAL VARLIKLARI DONDURULACAK'AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da "Kişi teröre finans sağlamışsa ve bu tespit edilmişse cezayı yüzde 50 oranında artırıyoruz. İkincisi burada; 'iç dondurma' dediğimiz bir müessese getiriyoruz. Bu müessese Masak Başkanı'nın başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, MİT gibi 12 kurumun değişik birimlerinden üst düzey yöneticilerden oluşacak. Mahkeme 'terör örgütü üyesi' olduğuna karar vermişse, bu kişilerin kuruluşlara finansman desteği yaptığını tespit etmiş ve karar vermişse, Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanın müşterek kararıyla bu kişilerin mal varlıkları donduruluyor. Dondurma kararı, Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderiliyor, 5 gün içeresinde de mahkeme malvarlığının dondurulması ya da kaldırılması kararını verecek" diye konuştu.

Özkaya, "Burada en önemli şey hızlı ve idari bir yolla malvarlığın geçici olarak dondurulması, bu çok önemli. Mevcut kanunlarda sadece bir kısmını donduruyordunuz. Diyelim ki bir kişinin bir milyar malvarlığı var. Bunun 50 milyonunu donduruyordunuz. Bu kanunla ise malvarlığının tamamı donduruluyor" diye konuştu.

Son dakika haberi | Tabela derneklerle teröre destek bitecek
Son dakika haberi | Tabela derneklerle teröre destek bitecek

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Tabela derneklerle teröre destek bitecek - Son Dakika


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