Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 işçi asmak istedikleri reklam tabelasının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir işyerine tabela asmak isteyen Osman G. (30), Yusuf G. (18), çıkan rüzgardan dolayı çıktıkları merdiven üzerinde dengelerini kaybederek yere düştü. Yere düşen her iki işçinin üzerine asılmaya çalışılan reklam tabelası da düştü. Yaralanan Osman G., ve Yusuf G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN