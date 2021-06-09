Tabela Modelleri Nelerdir? - Son Dakika

Reklamın bir parçası olan ve görsel reklam sınıfına giren tabela hemen hemen her sektörde kullanılır. Özellikle esnafların olmazsa olmazları arasında tabelalar yer alır. Teknolojik gelişmeler Tabelacı sektörüne de yansımıştır. Günümüzde tabela sadece iş yerlerinin adını belirtmek için değil, dikkat çekici modeller kullanarak müşteri çekme odaklıda kullanılır.

Özellikle LED ışıkları ile dizayn edilmiş tabelalar akşam saatlerinde daha çok dikkat çekicidir. Tabela modelleri her renk ve dizaynda yapılabilen reklam aracı olduğu için her zevke uygun olarak tabela imalatı yapılabilir. Bu da tabela yaptırmak isteyen kişiler için önemli bir avantajdır.

Ayrıca tabelayapımında farklı yapı malzemeleri kullanılır. İstenilen yapı malzemeleri doğrultusunda ve ebatlarda tabela modelleri günümüzde mevcuttur.

Araç Giydirmenin Yarattığı Avantajlar

Reklam sektörü hız kesmeden kendini büyütmeye devam etmekte ve maltepe lazer kesim reklamın daha iyi yapılması için ve daha çok kişiye ulaşması yeni pazarlar arayışları devam eder. Güçlü reklam kaynaklarından biri de araç giydirme işlemdir. Reklamı yapılacak markanın, ürünün, hizmetin veya duyurunun yapılması için araç giydirme işlemleri hız kesmeden popülerliğini sürmeye devam eden reklam çeşitlerindendir.

Arabaların ölçüleri alınarak dijital ortamda arabanın büyüklüğüne göre istenilen renklerde ve istenilen tarzda reklamlar oluşturularak araçlar giydirilir. Bu şekilde araç hareket halindeyken birçok kişiye istenilen reklam yapılmış olur. Oldukça popüler olan bu işlem her zevke ve her markaya uygun olarak hazırlanabilir olması markalara avantaj yaratır.

Dijital Baskı Çeşitleri

Reklam sektöründe reklamı hangi konu üzerinde veya hangi materyal üzerine yapılıyor olunursa olsun dijital baskı hizmetine ihtiyaç duyulur. Dijital baskılar her kumaşa rahatlıkla uygulanabilir özelliğinden dolayı çoğu sektör reklamlarında dijital baskının gücünden yararlanır. Folyo, kumaş, branda, afiş, katalog, broşür ve cast folyo olmak üzere birçok çeşidi bulunur.

İstenilen renk ve istenilen yazı stili ile dijital baskı yapılması teknolojik gelişmelerden dolayı artık mümkündür. Buda marka firmalar için avantaj ve özellik yaratır. Dijital baskının bir sınırı veya ölçüsü yoktur. Hayal edilebilen her bir tasarım maltepe dijital baskı ile gözle görülebilir hale getirilebilmesi günümüz teknolojisinde artık çok daha kolay bir şekilde sağlanabilir.