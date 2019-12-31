Tabela takan kişinin ikinci kattan düşme anı kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tabela takan kişinin ikinci kattan düşme anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Tabela takan kişinin ikinci kattan düşme anı kameraya yansıdı

7 saat önce

Elazığ'da bir kişi ikinci kattaki bir iş yerine tabela takarken park halindeki bir taksinin üzerine düştü.

Elazığ'da bir kişi ikinci kattaki bir iş yerine tabela takarken park halindeki bir taksinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet E. (35), Gazi Caddesi Beyazıt Sokak'ta bir iş yerinin tabelasını taktığı sırada dengesini kaybederek park halindeki taksinin üzerine düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet E, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Ahmet E'nin düşme anı bir iş yerinin güvelik kamerasınca kaydedildi.

Tabela takan kişinin ikinci kattan düşme anı kameraya yansıdı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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