Tabela Tamiri Yapan İşçinin Ölümü Davasında Karar

Esenyurt'ta özel hastanenin tabelasını onarma çalışması sırasında elektrik akımına kapılan bir işçinin ölümüne, bir işçinin de yaralanmasına ilişkin davada, bir sanığa 3 yıl 4 ay, 3 sanığa ise ikişer yıl altışar ay hapis cezası verildi.

Esenyurt'ta özel hastanenin tabelasını onarma çalışması sırasında elektrik akımına kapılan bir işçinin ölümüne, bir işçinin de yaralanmasına ilişkin davada, bir sanığa 3 yıl 4 ay, 3 sanığa ise ikişer yıl altışar ay hapis cezası verildi.



Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, maktul Eren Eroğlu'nun babası Erdinç ve annesi Nezahat Eroğlu ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada söz verilen Erdinç Eroğlu, yaklaşık 5 yıldır davanın devam ettiğini, 17 yaşındaki oğlunun işçi olduğunu, bu olayda hayatını kaybettiğini anlattı. Eroğlu, olayda taksiri aşan bir durumun olduğunu, oğlunun çalışmaması gereken bir yere gönderildiğini, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmadığını savunarak, sorumluluların cezalandırılmasını istedi.



Müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.



Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Faruk Dedeoğulları, dijital baskı merkezi ve reklam hizmetleri şirketinin ortakları sanıklar Feridun Taktak ve Pınar Öz'ün "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açılsa da sanıkların olayda taksirlerinin bulunmadığından beraatlerine karar verdi.



Şirketin mesul müdürü Sanık Erol Mutlu'nun taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açtığı sabit olduğundan uğranılan mağduriyet ve belirlenen kusur durumuna göre asli derecede kusurlu olmasını nazara alan mahkeme, sanığın 4 yıl hapse mahkum ederek, duruşmadaki iyi halinden dolayı cezasını 3 yıl 4 aya indirdi.



Mahkeme, sanıklar Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa, Ustabaşı Emin Telbisoğlu ve hastane işletme müdürü Ulucan Köse'nin de taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açtığı sabit olduğundan uğranılan mağduriyet ve belirlenen kusur durumuna göre tali derecede kusurlu olmalarını nazara alarak, sanıkları ayrı ayrı 3 yıl hapis cezasına çarptırıp duruşmalardaki iyi hallerinden dolayı cezalarını 2 yıl 6 ay hapse düşürdü.



Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan ölen Eren Eroğlu'nun babası Erdinç Eroğlu, bütün sorumlular ve kusurlar belli olduğu halde sanıklara en alt sınırdan ceza verildiğini ifade ederek, "Bu dava süreci zaten etkin olmadı. 5 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Karara itiraz edeceğiz." dedi.



Eren Eroğlu'nun annesi Nezahat Eroğlu da üzgün olduğunu ve konuşmakta zorlandığını belirterek, "Bir çocuk, bir can gitmiş, bu olmamalıydı. Verilen ceza 2 sene olmamalıydı. Benim oğlum orada çürürken, onların burada gezmeleri, çıkmaları beni çok rahatsız ediyor." diye konuştu.



İddianame



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Feridun Taktak, Pınar Öz ve Erol Mutlu'nun dijital baskı merkezi ve reklam hizmetleri şirketinin ortakları olduğu, Emin Telbisoğlu'nun da bu şirkette ustabaşı olarak çalıştığı belirtilerek, mağdur-müşteki Haydar Sakcı ile maktul Eren Eroğlu'nun şirkette işçi olarak görev yaptıkları, şüphelilerden Ulucan Köse'nin de olayın olduğu özel hastanede işletme müdürlüğü yaptığı anlatıldı.



Hastanenin tabelasındaki 2 harfin onarımı için şirketin arandığı, Sakcı ile Eroğlu'nun hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan ve üzerinden yüksek gerilim hattı geçen hastanenin tabelasının olduğu yere alüminyum malzemeden yapılan merdiven ile çalışmaya mecbur bırakıldıkları aktarılan iddianamede, elektrik akımının atlama yapması sonucu her iki işçinin de akıma kapıldıkları, Eroğlu'nun hayatını kaybettiği, Sakcı'nın ise yaralandığı bildirildi.?



İddianamede, sanıklar Emin Telbisoğlu, Feridun Taktak, Pınar Öz, Erol Mutlu ve Ulucan Köse hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. ?



Hazırlanan ikinci iddianamede, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iki belediye görevlisi hakkında takipsizlik kararı verildiği, şikayetçiler Öz ve Mutlu'nun talebi üzerine Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24 Aralık 2015'te itirazı kabul ederek, iki belediye görevlisi hakkında kovuşturma izni verdiği kaydedildi.?



Mahkemenin kovuşturma izni vermesiyle kamu davası açılmasının zorunlu hale geldiği ifade edilen iddianamede, olay tarihinde şüpheliler Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa ve Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Faruk Dedeoğulları'nın da "taksirle bir kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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