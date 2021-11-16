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Tabelalar hedef tahtası oldu - Son Dakika

Tabelalar hedef tahtası oldu

16.11.2021 11:27
Tabelalar hedef tahtası oldu

Sinop'ta karayolları üzerinde bulunan bazı uyarı levhaları delik deşik olarak kevgire dönmüş durumda.

Sinop'ta karayolları üzerinde bulunan bazı uyarı levhaları delik deşik olarak kevgire dönmüş durumda.

Sinop'un Soğuksu mevkisinde adeta hedef tahtası yapılan bazı trafik levhaları kevgire dönerken, yaşanan bu durum sürücülerin ve çevrede yaşayanların tepkisine sebep oluyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından insanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için yol kenarlarına konulan trafik işaret levhaları, kimliği bilinmeyen şehir magandaların hedef tahtası haline geldi. Özellikle köy yolları boyunca kurşun delikleriyle trafik levhaları ilginç bir görüntü oluştururken, bu durum sürücülerin tepkisine sebep oluyor. Bazı sürücüler, muhtemelen seyir hailindeki araçlardan sıkılan kurşunların kazalara yol açmasından endişe duyuyor.

Hedef tahtası haline getirilen trafik levhalarına tepki gösteren bazı vatandaşlar ise, "Tabelalara kurşun atanlar hem çevre için büyük tehdit oluştururken, sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Trafik levhaları sürücülerimizin rehberidir. Tabelalar bir an önce değiştirilmeli" dediler.

(Osman Aksu/İHA)

Tabelalar hedef tahtası oldu
Tabelalar hedef tahtası oldu
Tabelalar hedef tahtası oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü, Sinop, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tabelalar hedef tahtası oldu - Son Dakika


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