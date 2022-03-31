Tabelalardan OGS siliniyor - Son Dakika
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Tabelalardan OGS siliniyor

31.03.2022 12:11
Tabelalardan OGS siliniyor

OTOYOL ve köprülerde, tabelalardaki OGS yazısı HGS'ye çevriliyor.

OTOYOL ve köprülerde, tabelalardaki OGS yazısı HGS'ye çevriliyor.

Otoyol ve köprü geçişlerinde, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) 'ne bırakıyor. Sistem değişikliği kendisini tabelalarda da gösterdi. Bugün sabahın erken saatlerinde, ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi ekipleri Avrupa yakasındaki gişelerde çalışmalara başladı. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki gişelerde yer alan tabelaların üstündeki OGS çıkartmaları, sökülerek yerlerine HGS çıkartmaları yapıştırılıyor. Dönüşüm süreci içerisinde Anadolu yakasındaki tabela değişim çalışmaların tamamlandığı öğrenilirken, Avrupa yakasındaki çalışmalarında bugün itibariyle tamamlanması bekleniyor. Gişelerde ise elektronik sistem, 1 Nisan'a geçildiği 00.00 saatinde otomatik olarak iptal edilecek.


Tabelalardan OGS siliniyor
Tabelalardan OGS siliniyor
Tabelalardan OGS siliniyor
Tabelalardan OGS siliniyor
Tabelalardan OGS siliniyor
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Kaynak: DHA

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