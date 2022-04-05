TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI

05.04.2022 15:51
TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI

BURSA'da otoyol kenarında tabelanın 5 metrelik direğine düşüp sıkışan leylek, reklam firması çalışanları tarafından fark edilip, kurtarıldı.

BURSA'da otoyol kenarında tabelanın 5 metrelik direğine düşüp sıkışan leylek, reklam firması çalışanları tarafından fark edilip, kurtarıldı.

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli yakınlarındaki tabeladaki görseli değiştirmeye gelen reklam firması çalışanları, bir leyleğin direğe sıkıştığını fark etti. Firma çalışanlarından Hasan Günindi ile Halit Sakin, leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Halit Sakin, beline bağladığı iple 5 metre derinliğindeki borunun içine girerek, leyleği çıkardı. Yarası bulunmayan leylek, doğaya salındı.

YORUMLAR
500
Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Madrid'de Cansu Dere rüzgarı! Güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:42 3 genç kız, 14 yaşındaki kızı anneannesinin evinde darp etti! O anlara ait görüntüleri ise sosyal medyadan paylaştı
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 16:15:28. #1.11#
SON DAKİKA: TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement