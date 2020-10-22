Tabelaya ateş ederken, arkadaşını vuran sanığa 7,5 yıl hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de, havalı tüfekle sokak tabelasına ateş ederken, arkasından geçen arkadaşı H.K.'yi (27) vurarak, yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Sinan G. (28), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sinan G.'nin cezaevinde kaldığı süre ile Yargıtay süreci de göz önünde bulundurularak, tahliyesine hükmedildi.

Olay, geçen yıl 19 Ekim'de, merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Sinan G., iddiaya göre, havalı tüfekle sokak tabelasını hedef alarak ateş etti. Bu sırada kaldırımda yürüyen ve tabelanın arkasından geçen arkadaşı H.K., Sinan G.'nin tüfeğinden çıkan saçmayla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Sinan G.'yi gözaltına aldı. H.K. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan G., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

'VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM' Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Sinan G., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur arkadaşı H.K. ise yer almadı. Savunmasında, pişman olduğunu dile getiren Sinan G., "Olay tamamen kaza ile istemeden oldu. H.K., arkadaşım olur. Yaşanan olaydan dolayı vicdan azabı çekiyorum. Yaralandığı için pişmanım" dedi.İlk duruşmada şikayetçi olmadığını belirten mağdur H.K. de "Tabelaya ateş ederken, arkasından geçiyordum. O sırada yanlışlıkla beni vurdu. Havalı tüfek olduğu için ses çıkmıyordu. Şikayetçi değilim" demişti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sinan G.'ye, eyleminin 'yaralama' kapsamında kaldığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, cezaevinde kaldığı süre ile Yargıtay sürecini de göz önünde bulundurularak, sanığın tahliyesine hükmetti.