Tabelaya yuva yapan arılar yüzünden esnaf iş yerlerini açamadı - Son Dakika

Tabelaya yuva yapan arılar yüzünden esnaf iş yerlerini açamadı

HAKKARİ'de, binlerce arı şehir merkezindeki bir dükkanın tabelasının içerisine yuva yaptı. Arıların dükkan çevresinde yoğunlaşması üzerine çevredeki bazı iş yeri sahipleri dükkanlarını kapatarak yardım istedi. Bunu üzerine arıcılık yapan bir kişi özel kıyafetlerini giyip, getirdiği kovan yardımıyla arıları bulundukları tabeladan alarak kent merkezinden uzaklaştırdı.

Hakkari kent merkezinin en işlek mekanlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki konfeksiyon dükkanını açmaya gelen Ali Kurt, ilginç bir sürprizle karşılaştı. Binlerce bal arısının dükkan tabelasının içine yuva yaptığını gören ve büyük şaşkınlık yaşayan Kurt ve bitişiğindeki işyeri sahibi dükkanlarını kapatarak yardım istedi. Bunun üzerine arıcılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Sevi özel kıyafetlerini giyip, kovanla birlikte dükkan önüne geldi. Balcı Sevi, şaşkın bakışlar arasında fırça ve şekerli su yardımıyla arıları bal kovanına almaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Sevi binlerce bal arısını kovana almayı başardı.

Yapılan çalışmalar sırasında dükkanın bulunduğu caddeye yüzlerce meraklı vatandaş toplandı. Arı operasyonu sırasında çevredeki vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntü çekerken, bazıları da olan biteni uzaktan izlemeye çalıştı. Arıcı Hasan Sevi, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını anlattı. Sevi, yollarını şaşırıp kent merkezine inen arıları kendi kovanlarının bulunduğu yaylaya götüreceğini söyledi.