Tabiat Eğitim Merkezi'ni 4 yılda 8142 öğrenci ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tabiat Eğitim Merkezi'ni 4 yılda 8142 öğrenci ziyaret etti - Son Dakika

Tabiat Eğitim Merkezi'ni 4 yılda 8142 öğrenci ziyaret etti

18 dakika önce

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP)Tabiat Eğitim Merkezi'nde 4 yılda 8 bin 142 öğrenciye eğitim verildi.

Tabiat Eğitim Merkezi'ni 4 yılda 8142 öğrenci ziyaret etti, System.String[]

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP)Tabiat Eğitim Merkezi'nde 4 yılda 8 bin 142 öğrenciye eğitim verildi.


Aydın DKMP'den yapılan açıklamada, "Doğa üzerine bilgi edinmek, onu tanımakla mümkündür. Doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek için gerçekleştirilen doğa eğitimleri, bireylere doğanın dilini öğretir. Genel Müdürlüğümüzün öncelikli olarak uygulanmasını öngördüğü doğa eğitimleri, Şube Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan Tabiat Eğitim Merkezinde yürütülmektedir. Habitatlar, besin zinciri, doğal yaşam alanları ve koruma bilincini içeren eğitimlerimiz, Şube Müdürlüğümüzde bulunan teknik personellerce verilmektedir. 2015 yılından bu yana 326 eğitimde 8142 öğrencimize verilen eğitimlerde bahsekonu başlıklar incelenmekte, geleceğimiz olan çocuklarımızın farkındalıkları attırılarak sormak istedikleri sorular uzman personelimizce cevaplanmaktadır.


Tabiat Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, öğretmenlerine bu isteklerini belirtmeleri halinde (0256) 213 01 03 numaralı telefondan bize ulaşarak uygun gün ve saatlerde eğitim rezervasyonu yaptırabileceklerdir" denildi. - AYDIN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremler devam edecek mi? Profesör Mehmet Fatih Altan canlı yayında açıkladı
Manisa'daki deprem anı kamerada! Kafedeki herkes bir tarafa savruldu Son Dakika: Akhisar ve Ankara'daki depremler sonrası toplamda 232 artçı sarsıntı meydana geldi Haftada ortalama 5 kişi jigolo çetesinden şikayetçi oluyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 11:48:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tabiat Eğitim Merkezi'ni 4 yılda 8142 öğrenci ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]