"Tabiat Endurance Atlı Dayanıklılık Yarışları" Bursa'da yapıldı

Türkiye Binicilik Federasyonunun 2021 Yılı Faaliyet Programı takviminde yer alan Tabiat Endurance Atlı Dayanıklılık Yarışları geçen hafta sonu Bursa'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en iyi binicilik kulüplerinin yanı sıra ferdi olarak da yarışlara katılım gösteren 60 sporcu, atlı dayanıklılık disiplininde Tabiat Binicilik Merkezi ev sahipliğinde bir araya geldi. Yarışlara, eski bakanlardan Mehmet Mehdi Eker de katıldı.

Sporcular, Uludağ eteklerinin orman patikaları, göl çevreleri, çakıl ve kum yollarında kendilerini denedi, bazen yumuşak eğimlerde bazen de tepelik arazilerde heyecanlı mücadeleler yaşadı.

Tamamı doğa içinde gerçekleştirilen ve farklı parkur uzunluklarına sahip 6 kategoride iki gün süren eden yarışlar, birbirinden çekişmeli anlara sahne oldu.

Yarışlarda 102 kilometre ile en yüksek parkura sahip AD1* sınıfında gerçekleştirilen Erka Çevre kupasında 4 binici start aldı. Yarışmayı Toros Berk adlı atıyla Erkan Demir birinci tamamladı. 64 kilometre mesafenin katedildiği parkurun birincisi "Hüraslan" isimli atıyla Mustafa Erden Karagöz olurken, yarışmayı "Berktin" adlı atıyla İsmail Eray Çokal ikinci, "Eyerci Suat" isimli atıyla da Burak Yeter üçüncü tamamladı.

Başarılı performansların sergilendiği 42 kilometrelik parkurda 24 binici start aldı. Yarışmayı "Efulim" isimli adlı atıyla Yusuf Okan Özdöl birinci, "Thor" isimli atıyla Mehmet Mehdi Eker ikinci, "Hemşire" adlı atıyla da Metohan Taştepe üçüncü bitirdi.

Yarışların ardından düzenlenen törende, atlı dayanıklılık disiplininde dereceye giren ve başarılı olan sporculara kupa ve madalyaları verildi.