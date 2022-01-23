AFYONKARAHİSAR - Tabiat harikası Akdağ, kış güzelliği ile hayran bırakıyor - Son Dakika

Denizli sınırlarında doğal güzelliği ve yaban hayatı ile dikkati çeken Akdağ Tabiat Parkı, etkili kar yağışı sonrası güzelliği ile ilgi gördü.

En yüksek noktası 2 bin 446 metre olan Akdağ, Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Koca Yaylası, Çivril ilçesindeki Sığırkuyruğu Yaylası, geniş karaçam, kızılçam meşe ormanlarıyla adeta doğa harikası.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca daha önce tabiat parkı ilan edilen Akdağ'a, baraj göleti, ziyaretçilerin konaklaması için yapılan ahşap bungalov evler, piknik yerleri ve çocuk oyun alanları düzenlemesi yapıldı.

Endemik 124 bitkiyi bünyesinde barındıran Akdağ'da aynı zamanda Tokalı Kanyonu, kanyondaki yaban atları ve kızıl geyikler de turistlerin ilgisini çekiyor.

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Akdağ, buz tutan baraj göleti ve muhteşem manzarasıyla doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına güzellik sunuyor. Karlar altındaki Akdağ, ihtişamlı doğası ve tertemiz havasıyla kampçıları da ağırlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile doğa tutkunlarınca, yoğun kar yağışı sonrasında yaban hayvanları için belirli aralıklarla yemleme çalışması yapılıyor.

Buz tutmuş gölet etrafında yiyecek arayan ve bırakılan yemlerle beslenen yaban ördekleri de bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. ???????