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Tabiat harikası Munzur ve Pülümür Vadisi'ndeki doğal plajlar tatilcileri ağırlıyor - Son Dakika

Tabiat harikası Munzur ve Pülümür Vadisi'ndeki doğal plajlar tatilcileri ağırlıyor

17.07.2021 11:08
Tabiat harikası Munzur ve Pülümür Vadisi'ndeki doğal plajlar tatilcileri ağırlıyor, System.String[]

Tunceli'deki Munzur ve Pülümür Vadisi'nde yerel işletmecilerce değerlendirilen doğal plajlar, yaz aylarında yurt içi ve dışından çok sayıda tatilcinin uğrak yeri oluyor.

Tunceli'deki Munzur ve Pülümür Vadisi'nde yerel işletmecilerce değerlendirilen doğal plajlar, yaz aylarında yurt içi ve dışından çok sayıda tatilcinin uğrak yeri oluyor.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kent, dört mevsim temiz havası, yaylaları ve akarsularıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Kentteki Munzur ve Pülümür vadileri de kavurucu sıcakların etkili olduğu bugünlerde çevre il ve ilçelerden ya da yurt dışından kamp ile doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Günübirlik turlarla gezmek veya uzun süreli tatil yapmak için kente gelen ziyaretçiler, yerel işletmecilerce Munzur ve Pülümür Çayı kıyılarında yapılan kamp çadırı alanları, bungalov evler ve doğal plajlarda vakitlerini değerlendiriyor.

Kar sularıyla beslenen çaylarda yüzen, kumsaldaki şezlonglarda güneşlenen ziyaretçiler, kum sahalarda voleybol oynayıp Munzur Çayı'nda rafting heyecanı yaşıyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları yerine Tunceli'de tatil yapmayı tercih eden ziyaretçiler, geceleri doğada yaktıkları kamp ateşi çevresinde de şarkılar söyleyip keyifli saatler geçiriyor.

El değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini hayran bırakan kente, hafta içinde ve sonunda, başta Elazığ olmak üzere Malatya, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, İzmir ve Bingöl'den çok sayıda tur şirketi tatil rotasını çeviriyor.

Tatilcilerden Doğan Mikail, AA muhabirine, yaz aylarında Fransa'dan Tunceli'ye gezmeye geldiğini söyledi.

Kentin sahip olduğu doğal güzelliklerin kendisini cezbettiğini ifade eden Mikail, şunları kaydetti:

"Tunceli, doğası, soğuk suları ve insanları nedeniyle tatil yapmak için hep tercih ettiğim ildir. Genellikle ailemle geliyorum ve çocuklarım Pülümür Vadisi'nde suya giriyor. Bu vadiyi bir arkadaşım bana önerdi ve ben daha önce başka yerlere gidiyordum. Paris'te yaşayan Tuncelili arkadaşımın önerisiyle buraya geldik."

"Burası bence doğayla iç içe olduğu için daha güzel"

Mikail, Pülümür Vadisi'ndeki doğal plajlardan memnun kaldığını belirterek, "Ege ve Akdeniz kıyıları artık alışılmış yerler. Burası bence doğayla iç içe olduğu için daha güzel. Vadi, ağaçlar ve dağlık alanları, Akdeniz ve Ege'de bulmamız biraz zor. O yüzden Tunceli, benim tercihim ve buraları çok güzel buldum. Arkadaşlarıma da burada tatil yapmalarını öneririm." diye konuştu.

Tur rehberi Kemal Şendikici de yaklaşık 21 yıldır Türkiye'nin dört bir yanına geziler düzenlediklerini ve en çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni ziyaret ettiklerini aktardı.

Tunceli'ye son yıllarda çok sayıda tur düzenlediklerini anlatan Şendikici, "İzmirlilerin gerçekten gelmek istediği ve merak ettiği bir rota. Özellikle bölgenin artık güvenli olması ve terör olaylarının azalması sebebiyle insanlar buraya oldukça fazla gelmeye çalışıyor. Şu an her rotamıza Tunceli'yi eklemeye çalışıyoruz ve geliyoruz. Buraya gezmeye gelen misafirler çok memnun ayrılıyor." dedi.

" Bodrum, Kuşadası ve Çeşme gibi görünce şaşırıyorlar"

Şendikici, İzmir'deki tur acentelerinin Tunceli'ye haftada ortalama 100-200 müşteri getirdiğini dile getirerek, "Çok talep var ve artacak. Benim Tunceli'ye ekime kadar 4 tane daha turum var ve şu an da hepsi doldu. Misafirler özellikle Munzur ve Pülümür Vadisi'ni, Alevi kültürünü ve buradaki yaşamı çok merak ediyor." ifadesini kullandı.

Tunceli'yi rotaları kapsamında ilçe ilçe gezdiklerini aktaran Şendikici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kenti tanımaya bir gün yetmiyor ve en az 3 gün burada kalmak lazım. Herkes buraya gelmek istiyor ve turlar daha da artacak. Misafirlerde şaşkınlık var, çünkü bilmedikleri ve tanımadıkları bir kültürü anlamaya çalışıyorlar. Özellikle Alevi kültürünü çok bilmiyorlar, onu öğrenmeye çalışıyorlar, doğaya hayran kalıyorlar. Gezi turlarına katılanlar, Pülümür Vadisi'ndeki Kutudere plajına çok şaşırıyor. Burada bir plaj kültürü açıkçası beklemiyorlar. Burası Bodrum, Kuşadası ve Çeşme gibi, ziyaretçiler görünce şaşırıyor."

Tabiat harikası Munzur ve Pülümür Vadisi'ndeki doğal plajlar tatilcileri ağırlıyor
Tabiat harikası Munzur ve Pülümür Vadisi'ndeki doğal plajlar tatilcileri ağırlıyor
Tabiat harikası Munzur ve Pülümür Vadisi'ndeki doğal plajlar tatilcileri ağırlıyor
Tabiat harikası Munzur ve Pülümür Vadisi'ndeki doğal plajlar tatilcileri ağırlıyor
Tabiat harikası Munzur ve Pülümür Vadisi'ndeki doğal plajlar tatilcileri ağırlıyor

Tunceli, Pülümür, Tatil, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tabiat harikası Munzur ve Pülümür Vadisi'ndeki doğal plajlar tatilcileri ağırlıyor - Son Dakika


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