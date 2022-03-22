Tabiat Parkı, 7+13 yıllığına devredildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tabiat Parkı, 7+13 yıllığına devredildi

22.03.2022 15:24

Tabiat Parkı, 7+13 yıllığına devredildiKIRŞEHİR Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı İşletmesi 7+ 13 yıllığına yerel işletmeciye törenle teslim edildi.

Tabiat Parkı, 7+13 yıllığına devredildi

KIRŞEHİR Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı İşletmesi 7+ 13 yıllığına yerel işletmeciye törenle teslim edildi.

Devir Teslim töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Musa Kaya, 2010 yılında bölgenin Tabiat Parkı olarak ilan edildiğini ve büyüklüğünün bin 310 dönüm olduğunu söyledi. Kaya, bu güne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü'nün Aşıkpaşa Tabiat Parkı'na 28 milyon 500 bin civarında harcama gerçekleştirdiklerini belirtti. Bölgeyi ihale usulü ile devralan AK Parti eski İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu ise; "Bölgede bakanlığın çok büyük yatırımı var. Biz de Kırşehir için elimizi taşın altına koyarak bölgeyi en kısa süre içerisinde faaliyete geçireceğiz. Alan çok büyük ve il merkezine de yakın bölgede, çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Aşıkpaşa Mahallesinde yer alan 311 ada 202 parseldeki orman vasıflı maliye hazinesi; bin 310 dönüm alan 2010 yılında Aşıkpaşa Tabiat Parkı olarak ilan edilmişti. İçerisinde; Tabiat Müzesi, yöresel ürün satış noktası, kafeterya, kır lokantası, spor destek ünitesi, tenis kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mini futbol sahası, gözetleme kuleleri gibi alanları da içerisinde barındırıyor. Yapılan sözleşme ile bölge MSR Sosyal Hizmetler Otomasyon Gıda İnşat Nakliye Yemekçilik Temizlik Taahhüt Sanayi TİC. Ltd. Şti 'ye 7+ 13 yıllığına verildi.

Tabiat Parkı, 7+13 yıllığına devredildi
Tabiat Parkı, 7+13 yıllığına devredildi
Tabiat Parkı, 7+13 yıllığına devredildi

YORUMLAR
500
Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak! Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64...

Musa Kaya, Kırşehir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tabiat Parkı, 7+13 yıllığına devredildi - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:31:29. #1.11#
SON DAKİKA: Tabiat Parkı, 7+13 yıllığına devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement