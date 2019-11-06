Son Dakika Haberleri: Tabiat parkında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Tabiat parkında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Tabiat parkında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü tarafından tabiat parkında bulunan oturma bankları ve oyun gruplarının bakımı yapılıyor.

Tabiat parkında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü tarafından tabiat parkında bulunan oturma bankları ve oyun gruplarının bakımı yapılıyor.


Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tabiat parkında bulunan oyun grupları ve oturma banklarında bakımları gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı İskender Yıldırım, park ve bahçelerin bakım ve onarımlarının yapıldığını kaydederek "Her alanda olduğu gibi yeşil alan, park ve bahçe konusunda da yoğun çalışan bir ilçeyiz. Bu nedenle ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Parklarımızı bakım ve onarımla yeniliyoruz. Sürdürülebilir yaşam ve sağlık için yeşil alanlar çok önemli" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:13 Kaynak: İHA
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