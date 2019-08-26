Son Dakika Haberleri: Tabiat parkının yetersiz olan yön tabelaları yenilendi
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Tabiat parkının yetersiz olan yön tabelaları yenilendi

39 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin önemli mesire alanlarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkını belirten yol gösterme tabelaları Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in talimatı ile ilçenin belirli kavşaklarına yerleştirildi.

Tabiat parkının yetersiz olan yön tabelaları yenilendi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin önemli mesire alanlarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkını belirten yol gösterme tabelaları Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in talimatı ile ilçenin belirli kavşaklarına yerleştirildi.


İlçe turizmini geliştirmek için her türlü çabayı göstereceklerini belirten Başkan Tekin, yön tabelası yenileme işlemlerinin sadece Küçükelmalı Tabiat Parkı ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Tekin, "Pazaryeri ilçemiz doğası ile muhteşem bir yer gerek göletleri gerek mesire alanları her zaman Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akını alıyor. Pazaryeri Belediyesi olarak gelen misafirlerimizin yönlerini bulması için ilçemizin bütün önemli yerlerine Küçükelmalı Tabiat Parkı yön tabelaları yerleştirdik. Bu uygulamamız sadece Küçükelamlı Tabiat Parkı ile sınırlı kalmayacak bütün mesire alanlarımızı ve göletlerimizi vatandaşların daha kolay bulmaları bu yön tabelalarından hepsine yerleştireceğiz" ifadesinde bulundu.


Küçükelmalı Tabiat Parkını gösteren yol belirleme tabelalarına 'Güzel bir gün geçirmeniz dileği ile' mesajı da yazıldı. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Türkiye, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
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