Tabiat parklarında korona denetimleri - Son Dakika

Tabiat parklarında korona denetimleri

Tekirdağ DKMP ekipleri hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan tabiat parklarında korona ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

Tekirdağ DKMP ekipleri hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan tabiat parklarında korona ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Hafta sonu Tekirdağ'daki tabiat parkları İstanbul ve çevre illerden gelen günü birlik tatilcilerin akınına uğruyor. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçesi sınırında yer alan Kartaltepe Tabiat Parkı'nda denetimler gerçekleştirildi. Ekipleri, çevre temizliğinin hassasiyeti ile Covid-19 tedbirinden sosyal mesafe, hijyen, maske bilgilendirmesi yaparak, ziyaretçilerin daha dikkatli olması konusunda çeşitli uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:36

Kaynak: İHA

Son Dakika

Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi

Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var

Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı

Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı

Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı

Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı

Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti

Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece

Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor