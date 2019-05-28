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Tabiat varlıklarının korunma çalışmaları

2 saat önce

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tabiat varlıklarının koruma kapsamında il genelinde bulunan doğal sit alanları ve anıt ağaç gibi tabiat varlıklarının korunması çalışmaları kapsamında bir fotoğraf sergisi açtı.

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tabiat varlıklarının koruma kapsamında il genelinde bulunan doğal sit alanları ve anıt ağaç gibi tabiat varlıklarının korunması çalışmaları kapsamında bir fotoğraf sergisi açtı.

Yapılan açıklamada, bu alanların ve varlıkların korunması sırasında koruma ilkelerinin gözetilerek kullanımlarının da sağlanmasını koordine edildiği belirtildi. Açıklamada, "Her bir tabiat varlığının kullanma-koruma dengesini göz önünde bulundurarak ülkemizin doğal zenginliklerini oluşturan söz konusu alanların en iyi şekilde gelecek nesillere aktarılmasını hedeflemekteyiz. İlimiz sınırları içinde toplam tescilli 24 anıt ağaç, 4 adet mağara ve 24 adet doğal sit alanımız bulunmaktadır. Koruma amaçlı faaliyetlerimize gösterdiğimiz önem doğrultusunda son üç yıl içerisinde 15 adet ağacımızı koruma altına almış bulunmaktayız. Ayrıca 2 adet mağara ve 5 adet doğal sit alanının tescil için çalışmaları devam etmektedir" denildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik tarafından açıldı. Bu sergi ile ilin farklı alanlarda bulunan bu doğal güzellikleri hemşehrilere tanıtmak, doğal sit alanları ve tabiat varlıkları hakkında bilgi vermek ve bu alanların halkımız tarafından bilinirliğinin artması ile korunmasını amaçlandığı aktarıldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:04 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Güncel
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