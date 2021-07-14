"Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla kurulan tahnit müzesi meraklılarını bekliyor - Son Dakika

Kırşehir'de "tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla tahnit hayvanlar ve ekosistemlerinin yer aldığı Tabiat Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı girişindeki Tabiat Müzesi'nde keklikten tilkiye, karacadan flamingo ve ördeğe kadar 22 tahnit hayvan ve bunların yaşam alanları olan ekosistemlerin canlandırıldığı müze, görenleri hayran bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, AA muhabirine, Bakanlık tarafından 2017-2019 yılları arasında inşaatı tamamlanan Aşıkpaşa Tabiat Parkı içerisinde Tabiat Müzesi'nin de planlandığını, iç mimari çalışmalarının tamamlanmasıyla da hizmete hazır hale getirildiğini söyledi.

Ankara- Kayseri kara yolu üzerindeki parkın kısa süre sonra kent halkı ve kara yolunda seyahat edenlere hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Tezer, girişindeki Tabiat Müzesi'nin ise gezilebildiğini dile getirdi.

Müzenin içinde tahnit hayvanlardan ekosistemlere kadar çok güzel bir doğal ortam oluşturulduğunu belirten Tezer, "Tabiat Müzesi'ne 7'den 70'e tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Burası Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde beş dakika dinlenebileceğiniz, rahat nefes alabileceğiniz, doğadaki hayvanların ve yaşamın numunelerini görebileceğiniz, çocuğuyla, yaşlısıyla genciyle her kesime hitap eden bir ortam."dedi.

Buradaki tahnit hayvanların doğada yaralı bulunduktan sonra tedaviye cevap vermeyerek yaşamını yitirenlerden seçildiğini anlatan Tezer, şöyle devam etti:

"Doğada yaralı bulunup da tedavi edilebilenler zaten doğal ortamlarına salınmaktadır. Yaşamını yitiren hayvanların tahnit olarak içlerinin doldurulmasıyla bu tür müzeler oluşturuluyor."

Müzenin, "Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla kurulduğunu aktaran Tezer, şunları kaydetti:

"Tabiat Müzesi'nde hayvan türü olarak flamingo, yeşilbaş ördek, çamurcun kuşu, atmaca, kızıl şahin, alakarga, memeli hayvanlardan karaca, tilki bulunmaktadır. Yine bunlara ait yuvalar ve yumurta örnekleri yer almakta. Alan içerisinde ekosistemleri de tanıtıyoruz. Sulak alan, karasal alan ve orman ekosistemleri de tahnitle birlikte burada oluşturuyoruz. Buraya gelenler doğadaki hayvanları ve yaşadıkları ortamlarını birebir görüyormuş gibi ziyaret edebilme imkanı buluyor. Burada uluslararası öneme sahip Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki ekosistem ortamını birebir oluşturduk. Seyfe'de gündoğumu ve flamingolarla ziyaretçileri karşılıyoruz. Arkasından yeşil başlı ördeğin suya dalış haliyle devam ettiriyoruz. Seyfe'deki sazlık, bataklık, turbalıkları da birebir oluşturduk. Buralar biyoçeşitlilik açısından çok önemli."

Tezer, müzenin başka alanlarında yine yuvalar ve bu yuvaların bitkiler arasında kamufle olmuş hallerinin yer aldığını aktardı.

Tezer, "Derelerin kenarında dinlenen kaplumbağa kompozisyonu, fosilleşmiş salyangoz, likellerimiz, eğitim amaçlı ağaç kütüğü, farklı türlerde kuş yuvaları, kuş ve tavuk yumurtaları, yabani tavşan, keklik, yaban domuzu trofesi, alakarga, kızıl şahin, kendi ekosistemlerinde bulunmakta." diye konuştu.