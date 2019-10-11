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Son Dakika Güncel Tabip Odaları: 'Devletimiz ve Ordumuzun Yanındayız'

Tabip Odaları: "Devletimiz ve Ordumuzun Yanındayız"

1 saat önce

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 18 Tabip Odası olarak yaptıkları ortak açıklama ile Türkiye'nin " Barış Pınarı Harekatına" destek verdi.

Tabip Odaları:

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 18 Tabip Odası olarak yaptıkları ortak açıklama ile Türkiye'nin " Barış Pınarı Harekatına" destek verdi.


Ülkemizin milli birliği ve bütünlüğüne kast eden DEAŞ, PKK ve YPG gibi terör örgütleri ve bunları destekleyen oluşumlara karşı Suriye'nin kuzeyinde başlatılan " Barış Pınarı Harekatı" mutlaka zaferle sonuçlanacaktır. Her fırsatta, ülkemize ve devletimize yönelik adımların atıldığı bu bataklığı, Türk Ordusu kurutacaktır.


Tabip Odaları olarak, Devletimiz ve kahraman Türk Ordumuzun her zaman yanındayız.


Allah ( c.c.) askerimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun ve muzaffer eylesin.


Basın Açıklamasına destek veren Tabip Odaları ise şunlardır:


Kayseri Tabip Odası, Konya Tabip Odası, Kahramanmaraş Tabip Odası, Sivas - Erzincan Tabip Odası, Niğde Tabip Odası, Çorum Tabip Odası, Erzurum Tabip Odası, Karaman Tabip Odası, Zonguldak Tabip Odası, Afyonkarahisar Tabip Odası, Nevşehir Tabip Odası, Amasya Tabip Odası, Malatya Tabip Odası, Sakarya Tabip Odası, Kırşehir Tabip Odası, Kastamonu Tabip Odası, Çankırı Tabip Odası, Tokat Tabip Odası - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:36 Kaynak: İHA
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