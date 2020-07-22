Tabip Odası Başkanlığına Erdoğan Altunbaş seçildi - Son Dakika

Adıyaman Tabip Odası'nın 27. Olağan genel kurulunda Dr. Erdoğan Altunbaş başkanlığa seçildi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda Divan Başkanlığını Dr. Fikret Köroğlu, divan üyeliklerini ise Dr. Ali İhsan Gündoğdu ve Dr. Uğur Lök'ün yaptığı 27. olağan seçimli genel kurul gerçekleştirildi. Tek liste halinde yapılan seçimde başkan yardımcılığı görevini yürüten Dr. Erdoğan Altunbaş Adıyaman Tabip Odası başkanlığına seçildi.

Hüzün ve sevinci bir arada yaşadıklarını dile getiren yeni Tabip Odası Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş; "Uzun süre birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz değerli Başkanımız Dr. Mehmet Gürlevik ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, kendisini bir kez daha rahmetle özlemle anıyoruz. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve bugün 27. Olağan Seçimli Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Değerli başkanımızdan boşalan bayrağı değerli meslektaşlarımız bize teslim ettiler. Şimdiye kadar başkan yardımcısı olarak görev yapmış olduğum ve hizmet etmekten onur duyduğum Tabip Odamıza gerek yönetim kurulu üyelerimiz, gerekse de değerli meslektaşlarımızın desteğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Genel kurulumuza katılanlara, bana bu görevi layık gören meslektaşlarımıza ve salonu bizlere tahsis eden değerli başkan Abuzer Aslantürk'e teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman Tabip Odasının 27. Olağan Seçimli Genel Kurulu sonrası yapılan toplantıda Başkan Dr. Erdoğan Altunbaş, Genel Sekreter Dr. İsmail Tosun, Sayman Uz. Dr. Ramazan Çelik, Üye Dr. Engin Çalğan, Üye Uz. Dr. Mehmet Tepe seçildi. - ADIYAMAN