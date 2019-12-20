Tabip Odası'ndan Aydın milletvekillerine çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tabip Odası'ndan Aydın milletvekillerine çağrı - Son Dakika

Tabip Odası'ndan Aydın milletvekillerine çağrı

6 saat önce

Aydın Tabip Odası, Aydın Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri olarak kamuda işe alımlarda uygulanan güvenlik soruşturmalarının yasallaşmasını uygun bulmadıklarını belirttikleri mektupları TBMM'de yer alan Aydın'ın sekiz milletvekilline mektup ve faks yoluyla göndererek,...

Tabip Odası'ndan Aydın milletvekillerine çağrı, System.String[]

Aydın Tabip Odası, Aydın Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri olarak kamuda işe alımlarda uygulanan güvenlik soruşturmalarının yasallaşmasını uygun bulmadıklarını belirttikleri mektupları TBMM'de yer alan Aydın'ın sekiz milletvekilline mektup ve faks yoluyla göndererek, güvenlik soruşturmalarının son bulması çağrısında bulundu.


Aydın Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri üyeleri, Aydın PTT Müdürlüğü önünde toplanarak, basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını okuyan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü; "Olağanüstü Hal ilanı sonrasında yapılan KHK düzenlemeleri ile 657 sayılı kanuna da yapılan müdahale ve keyfi uygulamalar öncesinde Silahlı Kuvvetler, Emniyet, MİT, Ceza ve İnfaz Kurumlarında görev yapacaklar ile devletin iç ve dış güvenliği yönünden gizlilik dereceli bilgilerin olduğu kamu görevleri yönünden güvenlik soruşturması yapılması zaten 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması Kanunu'nda düzenlenmiş ve uygulanmaktaydı. Bu görevler için bile çok daha eşitlikçi, hakkaniyetli ve hukuki olması gereken bu uygulamayı kamu hizmeti verecek herkes için bütün kamu emekçileri için uygulamaya koymak başka bir niyetin göstergesidir. Aydın Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri olarak TBMM'de AK Parti iktidarınca yasalaştırılmaya çalışılan telafisi zor, mağduriyetlere yol açacak bu ayrımcı yasa tasarısına TBMM'de olumlu oy vermeyi düşünen milletvekillerini bir kez daha uyarıyoruz. Güvenlik soruşturması adı altında yasal kılıfa büründürmeye çalıştığınız insanları vatandaşlık haklarından mahrum bırakma girişimi, bu ülkeye yaptığınız kötülükler arasında ilk sırada yer alacak" dedi.


Basın açıklamasının ardından hazırlanan mektuplar TBMM'de yer alan Aydın'ın sekiz milletvekiline mektup ve faks olarak gönderildi. - AYDIN

Aydın, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
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