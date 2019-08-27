Son Dakika Haberleri: Tabip Odası Yönetimi'nden eski Başkan Atay'a destek
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Tabip Odası Yönetimi'nden eski Başkan Atay'a destek

1 saat önce

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirilen eski başkanları Eralp Atay'a destek için basın açıklaması yaptı.

Tabip Odası Yönetimi'nden eski Başkan Atay'a destek, System.String[]

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirilen eski başkanları Eralp Atay'a destek için basın açıklaması yaptı. Belediye Başkanı seçilen Fatih Atay'ın doktor olan kardeşi Eralp Atay'ı Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne atamasına yönelik eleştiriler üzerine bu açıklamayı yaptıklarını belirten Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, "Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirilen Eralp Atay'ın liyakatı tartışma konusu değildir" dedi.


Eralp Atay'ın 4 dönem Tabip Odası Genel Sekreterliği, 2 dönem Tabip Odası Başkanlığı ve üç dönem Türk Tabipleri Birliği MYK üyeliği yapmış bir isim olduğunu belirten Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü "Dr. Eralp Atay Tabip Odasına 23 yıl emek vermiştir. Görev yaptığı tüm zamanlarda, özellikle oda başkanlığı döneminde odamıza birçok yeniliklere ve ilklere imza atmıştır. Sendikalar, sivil toplum örgütleriyle kalıcı kurumsal ilişkiler geliştirmiştir. Liyakatı tartışma konusu değildir. Sadece atandığı bu göreve değil, daha üst görevleri hak eden birisidir. Kendisine olan güvenimiz tamdır. Hep birlikte gerek Efeler gerekse Aydın ilinin sağlık ortamına katkı sunmak için birlikte birçok çalışma yapacağız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
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