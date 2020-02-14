TABİP'ten Ukrayna'ya akademik ve bilimsel çıkarma - Son Dakika
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TABİP'ten Ukrayna'ya akademik ve bilimsel çıkarma

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yunus Emre Enstitü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) Ukrayna'nın en önemli üniversitelerini ağına katarken, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST'i de bütün dünyada tanıtmaya devam ediyor.

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yunus Emre Enstitü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) Ukrayna'nın en önemli üniversitelerini ağına katarken, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST'i de bütün dünyada tanıtmaya devam ediyor.


Dünyada, Geothe Enstitüsü, Konfüçyüs Enstitüsü, British Council gibi kurumlar, ülkelerinin dilini, kültürünü, sanatını tanıtırken aynı zamanda bilimini de tanıtıyor. TABİP ekibi de bilim diplomasisi faaliyetleri yürütüp Türkiye'nin akademik ve bilimsel etkileşim stratejilerini oluşturarak yönlendirmeyi, Türkiye'nin akademik ve bilimsel potansiyelini dünyaya tanıtmayı, Türkiye'deki akademik ve bilimsel çevrelerle dünyadaki akademik ve bilimsel çevreleri birbiriyle buluşturarak yeni işbirlikleri ve projeler geliştirmeyi, Türkiye'ye bilgi transferi sağlamayı, nitelikli insan kaynağının ve katma değeri yüksek üretimin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.


11. Kalkınma Planında da Türkiye'de bilim diplomasisi faaliyetleri yürütme görevi Yunus Emre Enstitüsüne verilirken, Enstitü tarafından yürütülen TABİP projesi ekibi de bu görevi yerine getirmek için yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor.


Kiev'de, Ukrayna'nın en önemli üniversiteleri olan Kiev Polyteknik Enstitüsü, Ukrayna Milli Havacılık Üniversitesi, Taras Shevcenko Üniversitesi ve Academy of Labour, Social Relations and Tourism ile yapılan işbirliği görüşmeleri ışığında, bu ilişkilere protokol imzalayarak resmiyet kazandırarak yeni projeler ve programların geliştirilmesi hedefleniyor.


Yunus Emre Enstitüsü, TABİP kapsamında TEKNOFEST büyük destek verirken, bu sene de Eylül ayında Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'i, dünyanın dört bir yanında tanıtıyor. Ukrayna'daki üniversitelerle yapılan görüşmelerde TEKNOFEST'in tanıtımı yapılarak global farkındalık ve katılımının artması için çalışmalar yapıldı. - KİEV

Türkiye, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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