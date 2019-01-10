Tablet Görünümlü Oyun Canavarı: Asus Rog Mothership Gz700rx
13 dakika önce
#CES #CES2019 Teknolojinin kalbinin attığı ve ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarı kapsamında tanıtılan tablet görünümlü oyun canavarı: Asus ROG Mothership GZ700RX ayrılabilir klavyesi, ilginç tasarımı, Core i) işlemci desteği ve 64 GB RAM gibi özellikleriyle oyunların...
#CES #CES2019
Teknolojinin kalbinin attığı ve ABD
'nin Las Vegas
şehrinde düzenlenen CES fuarı kapsamında tanıtılan tablet görünümlü oyun canavarı: Asus
ROG Mothership GZ700RX ayrılabilir klavyesi, ilginç tasarımı, Core i) işlemci desteği ve 64 GB RAM gibi özellikleriyle oyunların beklentilerini karşılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:58 Kaynak: Youtube
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