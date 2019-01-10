Son Dakika Haberleri: Tablet Görünümlü Oyun Canavarı: Asus Rog Mothership Gz700rx

Tablet Görünümlü Oyun Canavarı: Asus Rog Mothership Gz700rx

13 dakika önce

#CES #CES2019 Teknolojinin kalbinin attığı ve ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarı kapsamında tanıtılan tablet görünümlü oyun canavarı: Asus ROG Mothership GZ700RX ayrılabilir klavyesi, ilginç tasarımı, Core i) işlemci desteği ve 64 GB RAM gibi özellikleriyle oyunların...

#CES #CES2019 Teknolojinin kalbinin attığı ve ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarı kapsamında tanıtılan tablet görünümlü oyun canavarı: Asus ROG Mothership GZ700RX ayrılabilir klavyesi, ilginç tasarımı, Core i) işlemci desteği ve 64 GB RAM gibi özellikleriyle oyunların beklentilerini karşılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:58 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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