Tablet parasını kampanyaya bağışlayan çocuğa sürpriz - Son Dakika

Çubuk ilçesinde yaşayan ve tablet almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 8 yaşındaki Defne Türkoğlu'na kaymakamlık tablet hediye etti.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç, biriktirdiği 175 lirayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyasına bağışlayan Türkoğlu'na evinde ziyaret etti.

Demirbaş, Kaymakam Adem Keleş'in küçük kız için aldığı tableti ve yanında getirdiği hediyeleri verdi.

Başkan Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Defne'yi güzel düşüncesinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Türkoğlu da televizyondan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın çağrısını duyduktan sonra bağışta bulunmak istediğini belirtti.

Güzel bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşadığını dile getiren Türkoğlu, "Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir duygu yaşadım, Allah razı olsun. Herkesin iyilik yapmasını istiyorum." diye konuştu.

Defne Türkoğlu, Çubuk Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, tablet almak için biriktirdiği parası kampanya yardım için bağışta bulunmak istediğini söylemişti. Ekipler, küçük kızdan tutanak karşılığında aldıkları 175 lirayı kampanya hesabına yatırmıştı.