Tableti olmayan öğrencilerin evlerine sürpriz yapıldı - Son Dakika

Yeni eğitim-öğretim döneminde derslerin online olarak devam etmesi sebebiyle öğrencilerin tablet ihtiyacı ortaya çıkarken, Türkiye genelinde de bu konuyla ilgili önemli kampanyalar başlatıldı. Esenler Belediyesi de sosyal yardım yönetmeliği şartına uyan ve EBA sistemine giriş yapamayan ilçedeki öğrencileri belirleyerek onlara tablet hediye etti.Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "'Bir tablet de senden' diyerek 10 bin öğrencimize bu tabletleri hediye ederek bu anlamda eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde bu fırsata dahil olmaları ve başarılı birer birey olarak yetişmesi için katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün ilk tabletlerimizi dağıttık" dedi.

Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremeyen, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sosyal yardım yönetmeliğine uyan ailelerin çocuklarına tablet hediye edildi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçede ikamet eden üç adrese giderek öğrencilere tabletlerini kendi elleriyle teslim etti. Aileler ve öğrenciler eğitimlerine verilen bu önemli destek için teşekkür etti.

"10 BİN ÖĞRENCİYE TABLET HEDİYE EDİLECEK"

Eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlamak için böyle bir teknik altyapıyı sunduklarını dile getiren Başkan Göksu, "Pandemi sürecinin hayatımıza kattığı en önemli unsurlardan biri uzaktan eğitim. Bu eğitim sistemi için ise bir takım ekipmanlar gerekiyor. Herkes bununla alakalı bir gayret gösteriyor. Esenler'de bu anlamda eksiği olan ve bu eksiklikleri tamamlanmayan öğrencilerimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bu tespitlerle yaşanılan bu eksikliği tamamlamak için belediye olarak bir seferberlik düzenledik. 'Bir tablet de senden' diyerek 10 bin öğrencimize bu tabletleri hediye ederek bu anlamda eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde bu fırsata dahil olmaları ve başarılı birer birey olarak yetişmesi için katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün ilk tabletlerimizi dağıttık. Çocuklarımız gayet mutlu oldular ve bizde onların ihtiyaçlarını karşıladığımız için mutlu olduk" diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde yine tablet ihtiyacı olan öğrencilerin evlerine gidilerek tabletlerin verileceği ve 10 bin çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sunacak bu ihtiyacın karşılanacağı bilgisi verildi.