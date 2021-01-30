"Tabletini Getir Hediyeni Götür" projesi - Son Dakika

"Tabletini Getir Hediyeni Götür" projesi
30.01.2021 13:53
Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ihtiyacını gidermek amacıyla yürüttüğü "Tabletini Getir Hediyeni Götür" projesi kapsamında tablet dağıtımı yapıldı.
Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ihtiyacını gidermek amacıyla yürüttüğü "Tabletini Getir Hediyeni Götür" projesi kapsamında tablet dağıtımı yapıldı.
Beydağı Gençlik Merkezinde devam eden yıl sonu sergisinde toplanan 25 tablet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın da katıldığı program ile ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.
Ebu Bekir Kayhan, tablet dağıtım programında yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin aksatılmadan devam etmesine katkıda bulunmak için başlatılan projeye destek vererek öğrencilerin mutluluğuna ortak olan bütün hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.
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