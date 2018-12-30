Tabletten Pozisyonu İzletti!

NBA'de geceye damga vuran görüntülerden biri Indiana'nın Detroit'i konuk ettiği maçta yaşandı.

NBA'de geceye damga vuran görüntülerden biri Indiana'nın Detroit'i konuk ettiği maçta yaşandı. Futbol maçlarında görmeye alışık olduğumuz Video Yardımcı Hakem uygulamasının değişik bir versiyonu NBA maçında yaşandı.



Detroit'le Indiana arasında oynanan maç daha önce eşine rastlanmamış bir olaya sahne oldu. Detroit'in yıldızı Blake Griffin, takım tabletini eline aldı ve hakeme tartışmalı bir pozisyonun tekrarını izletti.



Verilen kararı beğenmeyen yıldız oyuncu, yaşananları tabletten izletti ve kararın değişmesini talep etti. Ancak Griffin'in çabaları sonuçsuz kaldı, hakemlerin kararı değişmedi.



Karşılaşma Indiana'nın 125-88 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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