Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu - Son Dakika

Türkiye'de art arda gelen tedbirlerle birlikte vaka sayısı bir nebze olsun düşse de dünyadaki sıralamamız tedirgin etti.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayımladığı koronavirüs tablosuna göre 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan bu verinin ardından Türkiye, dünya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 72.1

Açıklanan verilere göre son 24 saatte 222 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken toplam can kaybı da 16 bin 199'a yükseldi. Türkiye'de toplam hasta sayısı 1 milyon 809 bin 809 olurken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 72.1 oldu.

ABD İLK SIRADA YER ALIYOR

Dünyada bir günde en çok vaka görülen ülke ise ABD oldu. Worldometers'ın verilere göre ülkede bugün 51 bin 589 yeni vaka tespit edildi.

Dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye'den sonra en çok vaka görülen ülke ise Rusya. Ülkede bugün 28 bin 137 yeni vaka tespit edildi. Rusya'yı sırasıyla Hindistan ve İngiltere takip etti.

TOPLAM VAKA SAYISI 71 MİLYONU GEÇTİ

Dünyada küresel vaka sayısı da 71 milyonu aştı. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 1 milyon 607 bin 384 kişi hayatını kaybederken 50 milyon 313 bin 43 kişi de iyileşti.