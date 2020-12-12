Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu - Son Dakika

Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu

12.12.2020 21:21
Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu, System.String[]

Türkiye'de koronavirüs tablosu her geçen gün ağırlaşıyor. 12 Aralık'a ait günlük koronavirüs tablosu ile birlikte vaka sayısı 29 bin 136 olarak açıklandı. Bu sayı ile Türkiye, günlük vaka sayısında dünyada 2. sırada yer aldı.

Türkiye'de art arda gelen tedbirlerle birlikte vaka sayısı bir nebze olsun düşse de dünyadaki sıralamamız tedirgin etti.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayımladığı koronavirüs tablosuna göre 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan bu verinin ardından Türkiye, dünya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 72.1

Açıklanan verilere göre son 24 saatte 222 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken toplam can kaybı da 16 bin 199'a yükseldi. Türkiye'de toplam hasta sayısı 1 milyon 809 bin 809 olurken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 72.1 oldu.

Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu

ABD İLK SIRADA YER ALIYOR

Dünyada bir günde en çok vaka görülen ülke ise ABD oldu. Worldometers'ın verilere göre ülkede bugün 51 bin 589 yeni vaka tespit edildi.

Dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye'den sonra en çok vaka görülen ülke ise Rusya. Ülkede bugün 28 bin 137 yeni vaka tespit edildi. Rusya'yı sırasıyla Hindistan ve İngiltere takip etti.

Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu

TOPLAM VAKA SAYISI 71 MİLYONU GEÇTİ

Dünyada küresel vaka sayısı da 71 milyonu aştı. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 1 milyon 607 bin 384 kişi hayatını kaybederken 50 milyon 313 bin 43 kişi de iyileşti.

Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz Son Dakika! İran Büyükelçiliği: Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesinde yanlış anlaşılma giderildi Fransa yine karıştı! Küresel Güvenlik Yasası'na karşı protestolarda 50 kişi gözaltına alındı Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar kabul edilemez Edirne Sağlık Müdürlüğü, kentteki vaka sayılarında artış olduğu yönündeki haberleri yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı? Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?         
21:22
Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç üst üste Kadıköy'de mağlup oldu Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç üst üste Kadıköy'de mağlup oldu         
21:09
Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu         
20:59
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Tarihi hezimeti unutamayan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti Tarihi hezimeti unutamayan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti         
19:41
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 222 kişi vefat etti, 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 222 kişi vefat etti, 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi         
19:01
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Yargıtay'dan kredi kartı kullananlarla ilgili emsal karar: Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek Yargıtay'dan kredi kartı kullananlarla ilgili emsal karar: Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek         
12:55
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş         
08:15
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 21:35:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei