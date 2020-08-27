Tablo gibi semt pazarı - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, semt pazarına renk kattı. Çok yakında hizmete girecek olan Karapürçek Mahallesi kapalı semt pazarının duvarları adeta sanatsal bir tabloya dönüştürüldü.

Mahalle sakinleri tarafından açılışı dört gözle beklenen Karapürçek Mahallesi semt pazarı rengarenk oldu. Pazarın duvarları rengarenk çiçek ve kelebek resimleriyle süslendi. Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenli bir biçimde alışveriş yapabilecekleri kapalı semt pazarlarının iç ve dış dekorasyonunda her detayın büyük bir titizlikle düşünüldüğünü söyleyen Başkan Asım Balcı, "Semt pazarlarımızın güvenlik, temizlik ve konforunu düşündüğümüz gibi estetik görünüşünü de düşünüyoruz. Bu nedenle semt pazarımızın duvarlarını daha şık ve daha estetik yapmak için kolları sıvadık. Pazarı çevreleyen duvarlar hem yüksek hem de böyle bir çalışma yapmak için çok uygundu. Duvarları rengarenk kelebeklerle, yemyeşil kırlarla ve rengarenk çiçeklerle donattık. Görenlerin içi açılsın, yüzleri gülsün istedik. Herkes çok beğendi, büyük ilgi gösterdi" dedi.

Karapürçek kapalı semt pazarının çok yakında hizmete açılacağını sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Semt pazarımız mahalle halkına ve pazar esnafına hayırlı uğurlu olsun. Altındağlı hemşehrilerimize bereketli alışverişler, pazar esnaflarımıza ise hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA