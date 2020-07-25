"Tablo" içerisinde Afyon sakızı sevkıyatı polise takıldı - Son Dakika

İstanbul polisi tarafından bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilecek paketler arasında resimlerin yer aldığı tablolara gizlenmiş 6 kilo 900 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir kargo şirketinden uyuşturucu madde yollanacağı yönünde ihbar aldı. Alına ihbar üzerine harekete geçen İstanbul polisi, 21 Temmuz'da söz konusu kargo firmasına baskın düzenledi. Operasyonda, Kanada'ya gönderilecek naylona sarılı paketten şüphelendi. Paketi açan emniyet ekipleri, üzerinde poster boyutunda resimler bulunan 2 tablo ele geçirdi. Tabloların arka kısmını bıçak ve matkap ile açan polis, uyuşturucu zulalandığını tespit etti. Her iki tabloda piyasa değeri 142 bin lirayı bulan toplam 6 kilo 900 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis ekipleri uyuşturucu madde gönderen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Sadık Kahraman/İHA)