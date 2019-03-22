Tablolara Anlamsız Bakışlar Atmaya Son Verin: Kübizm Nedir?

Kübizm denilince aklına küçük geometrik şekillerden daha fazlasını getirmek isteyenler için kısacık bir açıklama hazırladık.

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Kübizm denilince aklına küçük geometrik şekillerden daha fazlasını getirmek isteyenler için kısacık bir açıklama hazırladık.

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