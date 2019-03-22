Tablolara Anlamsız Bakışlar Atmaya Son Verin: Kübizm Nedir?
1 saat önce
Kübizm denilince aklına küçük geometrik şekillerden daha fazlasını getirmek isteyenler için kısacık bir açıklama hazırladık.
Kübizm denilince aklına küçük geometrik şekillerden daha fazlasını getirmek isteyenler için kısacık bir açıklama hazırladık.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:01
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