Son Dakika Haberleri: Tablolarını Evinin Salonunda Sergiliyor

Tablolarını Evinin Salonunda Sergiliyor

35 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yaşayan resim tutkunu ev hanımı Nurhan Kırsoy, yaptığı 45 tablosunu evinin salonunda sergiliyor.

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yaşayan resim tutkunu ev hanımı Nurhan Kırsoy, yaptığı 45 tablosunu evinin salonunda sergiliyor.

Evli ve 2 çocuk annesi ev hanımı Nurhan Kırsoy, 7 yıl önce resme merak sardı. Bu konuda hiçbir eğitim almayan Kırsoy, evinde yaptığı yağlı boya tablolarını bugüne kadar birçok yerde sergiledi. Resmi kendisi için bir terapi olarak gördüğünü belirten Kırsoy, 'Aşk', 'Zeytin Gözlü Güzel', 'Aylavyu', 'Leyla (Beyaz At)', 'Anaç Dora', 'Uzaklarda Bir Kız Nilda', 'Kadın' ve 'Appaçe' olarak isim verdiği, her gün sayıları giderek ardan 45 tablosunu evinin salonunda sergiliyor.

Resim yapmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Kırsoy, "Günüm elimde fırça ve boyalarım ile geçiyor. Yağlıboya ve akrilik boya ile yaptığım tablolarımın bugüne kadar hiçbirini satmadım. Eserleimin sayısı arttıkça İzmir, İstanbul, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde kişisel sergiler açmayı hedefliyorum" dedi.

Evinin salonunu tabloları ile donatan Kırsoy, "Misafirlerim, dostlarım böylelikle tablolarımı rahatça inceleyebiliyor. Hatta beğendikleri tablolarla hatıra fotoğrafı bile çektirdikleri oluyor" diye konuştu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:07 Kaynak: DHA

Zeytin, Ödemiş, İzmir, Güncel
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