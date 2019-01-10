Tablolarıyla Engellilere Umut Olacak
1 saat önce
Karşıyaka'da yaşayan engelli ve kanser hastası Aydan Kabaağaçlı, Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği serginin geliriyle, engelli bir çocuğa elektrikli sandalye alacak.
Kabaağaçlı'nın "3B Kağıt Rölyef Tablo ve Dekoratif Ahşap Boyama Sergisi", Bostanlı Park Kafe'de 13 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.
"HAYATA TUTUNDUM, PES ETMEDİM"
Hayatı boyunca hastalıklarla boğuşan 56 yaşındaki Aydan Kabaağaçlı, "10 yıl önce bel fıtığı oldum ve ameliyatın ardından felç kaldım. 2 yıl tekerlekli sandalye kullandım. Fizik tedavi ve kendi azmim sayesinde iç bacak güçlenince dengemi sağladım. Yeniden ayakta durup yürümeye başladım. Sadece ömür boyu ortez kullanmak zorundayım. 3. evre kanser tedavim de devam ediyor. Hayata tutundum ve hiçbir zaman pes etmedim. Bana iyi gelmesi için rölyef sanatıyla uğraşmaya başladım. Bu sergiyi de farkındalık yaratmak için açtım. Zamanla daha çok eser ortaya çıkarıp, daha çok engelli vatandaşımıza ulaşmak istiyorum" dedi.
AKPINAR: BU SERGİ GÖRÜLMEYE DEĞER
Aydan Kabaağaçlı'nın yaşama sevinci ve azminin örnek olması gerektiğini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Kendisi de bir engelli ve kanser savaşçısı olan Aydan Kabaağaçlı, el emeğiyle diğer engelli bireylere de ışık olacak. Gerçek bir azim öyküsü ve yaşama sevincinin ürünü olan bu sergi mutlaka görülmeli. Aydan Hanım'ı hem örnek mücadelesi hem de ortaya çıkardığı başarılı eserleri için yürekten kutluyorum" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:31 Kaynak: Bültenler
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