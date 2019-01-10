Son Dakika Haberleri: Tablolarıyla Engellilere Umut Olacak

Tablolarıyla Engellilere Umut Olacak

1 saat önce

Karşıyaka'da yaşayan engelli ve kanser hastası Aydan Kabaağaçlı, Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği serginin geliriyle, engelli bir çocuğa elektrikli sandalye alacak.

Tablolarıyla Engellilere Umut Olacak, System.String[]

Kabaağaçlı'nın "3B Kağıt Rölyef Tablo ve Dekoratif Ahşap Boyama Sergisi", Bostanlı Park Kafe'de 13 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

"HAYATA TUTUNDUM, PES ETMEDİM"

Hayatı boyunca hastalıklarla boğuşan 56 yaşındaki Aydan Kabaağaçlı, "10 yıl önce bel fıtığı oldum ve ameliyatın ardından felç kaldım. 2 yıl tekerlekli sandalye kullandım. Fizik tedavi ve kendi azmim sayesinde iç bacak güçlenince dengemi sağladım. Yeniden ayakta durup yürümeye başladım. Sadece ömür boyu ortez kullanmak zorundayım. 3. evre kanser tedavim de devam ediyor. Hayata tutundum ve hiçbir zaman pes etmedim. Bana iyi gelmesi için rölyef sanatıyla uğraşmaya başladım. Bu sergiyi de farkındalık yaratmak için açtım. Zamanla daha çok eser ortaya çıkarıp, daha çok engelli vatandaşımıza ulaşmak istiyorum" dedi.

AKPINAR: BU SERGİ GÖRÜLMEYE DEĞER

Aydan Kabaağaçlı'nın yaşama sevinci ve azminin örnek olması gerektiğini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Kendisi de bir engelli ve kanser savaşçısı olan Aydan Kabaağaçlı, el emeğiyle diğer engelli bireylere de ışık olacak. Gerçek bir azim öyküsü ve yaşama sevincinin ürünü olan bu sergi mutlaka görülmeli. Aydan Hanım'ı hem örnek mücadelesi hem de ortaya çıkardığı başarılı eserleri için yürekten kutluyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:31 Kaynak: Bültenler

Karşıyaka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dr. Yavuz Dizdar, Hastanelerle İlgili Tepki Çeken Sözleri Hakkında Konuştu! Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Seçime Girenler Görevi Bıraksın, Biz de İstifa Edelim

FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:32:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tablolarıyla Engellilere Umut Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]