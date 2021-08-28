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TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

28.08.2021 15:28

BURSA'da Mehmet Demir'in (70) hastanenin arkasındaki boş arazide çıplak cesedi bulundu.

BURSA'da Mehmet Demir'in (70) hastanenin arkasındaki boş arazide çıplak cesedi bulundu. Demir'in 25 Ağustos'ta yüksekten düşme sonucu kafa travması şikayetiyle aynı hastaneye kaldırıldığı, yapılan muayenesinin ardından da olumsuz bir duruma rastlanmadığı gerekçesiyle taburcu edildiği belirtildi. Demir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Şehir Hastanesi'nin arkasındaki boş arazide erkek cesedi bulan işçiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, cesedin Mehmet Demir'e ait olduğunu belirledi.

Ekipler, Demir'in 25 Ağustos'ta yüksekten düşme sonucu kafa travması şikayetiyle 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını, burada yapılan muayenenin ardından herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı için aynı gün taburcu edildiğini tespit etti. Bavulu ile çıplak vaziyette cesedi bulunan Demir'in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU
TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU
TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU
TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU
TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU
TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU
TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU
TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU
TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Şehir Hastanesi, Mehmet Demir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TABURCU EDİLDİĞİ HASTANENİN ARKASINDA 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


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