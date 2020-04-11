Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Karabük'te yurda yerleştirilen ve hastalık belirtileri görülmesi üzerine tedaviye alınan 12 Cezayir vatandaşı, taburcu edildi. Cezayirliler, uçakla ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşları iptal edilince İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşı 1724 kişi, 26 Mart günü otobüslerle getirildikleri Karabük'te, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. 1712 kişi, geçen hafta ülkelerine gönderilirken, hastalık belirtisi gösterilen 12 Cezayir vatandaşı tedaviye alındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 14 günlük tedavilerinin sonundan koronavirüs testleri negatif çıkan 12 Cezayir vatandaşı bugün taburcu edildi. Cezayirliler, uçakla ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü.