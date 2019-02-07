Taburcu Edilen Kazazedenin İç Kanamadan Öldüğü İddia Edildi
57 dakika önce
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yayanın hastaneden taburcu edildikten sonra iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Şanlıurfa
'da otomobilin çarptığı yayanın hastaneden taburcu edildikten sonra iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye
ilçesi Bahçelievler Mahallesi
'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil Mehmet Davizan'a (70) çarptı.
112 Acil Servis
ekiplerince Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Davizan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Gece evde rahatsızlanan Davizan, yakınlarınca hastaneye götürüldü. İç kanama geçirdiği belirlenen Davizan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Davizan'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:16 Kaynak: AA
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