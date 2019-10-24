Son Dakika Haberleri: Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandı
Son Dakika Genel Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandı

Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandı

1 saat önce

Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandıSAKARYA - Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Akyazılı Uzman Çavuş Faruk Kumaş taburcu oldu.

Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandı

SAKARYA - Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Akyazılı Uzman Çavuş Faruk Kumaş taburcu oldu. Gazi Kumaş, memleketi Akyazı ilçesinde törenle karşılandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Faruk Kumaş, gördüğü tedavi sonrasında taburcu edildi. Uçakla İstanbul'a gelen Faruk Kumaş, Akyazı Belediyesi Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akyazı Alaağaç Mahallesindeki evine getirildi. Gazi Faruk Kumaş için Akyazı'da karşılama töreni düzenlendi.

Gazi Kumaş'ı Akyazı Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Müftüsü İzzet Şener, AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cindioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, Alaağaç Muhtarı Zafet Karaca, Gaziler Derneği Başkanı, silah arkadaşları ve komutanlar karşıladı.

Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandı

Barış Pınarı Harekatı, Akyazı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:33 Kaynak: İHA
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