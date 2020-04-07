Taburcu olan Korona virüs hastası,komşularınca alkışlarla karşılandı - Son Dakika

Taburcu olan Korona virüs hastası,komşularınca alkışlarla karşılandı

Taburcu olup tedavisine evde karantinada devam edilecek olan Korona virüs hastası esnaf oturduğu sitede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı

OSMANİYE - Osmaniye Devlet Hastanesinde Korona virüs tedavisi gören, sağlık durumu iyiye gidince taburcu olup tedavisine evde karantinada devam edilecek olan Korona virüs hastası esnaf oturduğu sitede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı. Kadirli ilçesinde esnaf olan İbrahim Sevmez bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede Korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alındı. Tedavisi Osmaniye Devlet Hastanesinde devam eden İbrahim Sevmez'in sağlık durumu iyiye gidince doktorlar tarafından taburcu edilip tedavisine evinde karantina altında devam etmesine karar verildi. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesinden alınarak Kadirli ilçesinde ki evine getirilen İbrahim Sevmez ambulanstan inince komşularının desteği ile karşılandı. İbrahim Sevmez'in komşuları korona virüs hastası adamı alkışlayarak moral verdiler.