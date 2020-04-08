Taburcu olan sağlık çalışanı mahallesinde alkışlarla karşılandı - Son Dakika
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Taburcu olan sağlık çalışanı mahallesinde alkışlarla karşılandı

6 saat önce

Tokat'ta koronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu olan hemşire, 14 gün boyunca izole kalacağı evine geldiğinde mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı.

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Tokat'ta koronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu olan hemşire, 14 gün boyunca izole kalacağı evine geldiğinde mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı.


Tokat'ta Turhal Devlet Hastanesi Acil Servisinde çalışırken enfekte olan hemşire Özlem Şirinyaşar, yapılan testlerinin pozitif çıkması sonrasında tedavi görmeye başladı. Tokat'a Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören evli ve 2 çocuk annesi Şirinyaşar tedaviye kısa sürede yanıt verdi. 10 günlük bir tedavinin ardından alkışlarla hastaneden uğurlanan 32 yaşındaki genç hemşireyi mahalle sakinleri de alkışlarla karşıladı. 14 günlük ev izolasyonunun 2'inci gününde olan Özlem Şirinyaşar'ın evinin kapısına apartmandaki çocuklar çizdikleri resimleri asarak O'na moral verdi.


Enfekte olabileceği güvenlik kameralarıyla tespit edildi


Turhal Devlet Hastanesi Aciline gelen ve testleri pozitif çıkan bir hastanın kimlerle temas ettiğinin tespiti için güvenlik kameraları incelendi. Özlem Şirinyaşar'ın hasta ile olan temasını riskli gören hastane yönetimi Şirinyaşar'ı takibe aldı. Evinde geçen bu takip sürecinde hastalık belirtileri göstermeye başlayan Özlem Hemşire'ye yapılan testler pozitif çıkınca, tedaviye başlandı. Şirinyaşar: "Ben kendini ve ailesini tehlikeye atma pahasına da olsa fedakarca çalışan sağlık camiasının bir üyesiyim. Maalesef çok dikkat etmeme rağmen Covid -19 vak'alarından biri de ben oldum. Benim şanslı olduğum nokta çok dikkatli insanlarla çalışıyor olmamdı. Enfekte bir hastanın acil servise başvurması sonucu hasta ile yakın temasım söz konusu oldu. Tabi biz bu arada hastanın pozitif olduğunu bilmiyorduk. Dikkatle hastaları izleyen doktorlara sahibiz biz. Pozitif olduğu öğrenilince acaba bu hasta nereleri gezdi, hangi personelimize temas etti? Bunu takip adına görüntüleri izliyorlar. Hastanın hastaneye geliş saatine, girdiği alanları izliyorlar. Hastanın benimle çok yakın temasta bulunduğunu görüyorlar ve risk altında olduğumu söylüyorlar. Beni aradılar, öksürüğün filan var mı dediler. Evet bende de gerçekten 3 gündür devam eden bir kuru öksürük vardı. Ama beni rahatsız edici boyutta değildi. Acaba psikolojik mi değil mi diye kendimce düşüncelerdeydim. Çağırdılar beni, gittik, test yapıldı. Testim pozitif çıktı" diye konuştu.


"Toplumun bize ihtiyacı var"


Evinde çocuklarından ve eşinden ayrı bir odada kalan Şirinyaşar'ın 14 günlük izolasyon süreci 12 gün sonra tamamlanacak. Bu süre içerisinde evde vakit geçiren Şirinyaşar, süre sonunda yeniden sağlık çalışanları ile birlikte virüs salgınına karşı mücadele etmeyi istediğini söyleyerek; "Ben gerçekten tüm sağlık çalışanlarına söylüyorum, Covid-19 vak'alarına. Umut! Umudu kesmemek lazım. Bize çok ihtiyaç var. Şu aşamada toplumun bize çok ihtiyacı var. Bir an önce iyi olup mesleğe dönmek istiyorum. Gerçekten o kadar çok özledim ki onlarla beraber mücadeleye devam etmeyi. Bir an öne toparlanıp onların arasında olmayı istiyorum" ifadelerinde bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür


Bu süreçte başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü, çalıştığı hastane yönetimi ve mesai arkadaşlarıyla, tedavisiyle bizzat ilgilenen sağlıkçılar ve izole boyunca her gün kendisini kontrol eden sağlıkçılara da teşekkür eden Özlem Şirinyaşar, alkışlarla uğurlandığı kadar, mahallesinde alkışlarla karşılanmış olmanın da kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Şirinyaşar: "Eve geldiğimde komşuların beni alkışlarla karşılaması gerçekten takdire şayandı. Tabi hastaneden taburcu olduğumda ki o alkışlar, o ilgi gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Bizzat bakan beyin ilgisi, müdürlerimin ilgisi, hastanemizde çalışan her kişinin, ilgileri yani herkese çok teşekkür ederim. Onların ilgisiyle de ben ayaktayım" şeklinde konuştu.


Özlem Şirinyaşar'ın izole süresi 12 gün sonra tamamlanacak. Şirinyaşar'ın bu süre sonucunda yapılan testlerin olumlu çıkması halinde yeniden virüs salgını ile mücadele için görev yaptığı Turhal Devlet Hastanesinde görevine dönecek. - TOKAT

Koronavirüs, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:17 Kaynak: İHA

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