Son Dakika Haberleri: Taburcu Olduğu Hastanenin Çevresine Badem Ekti

Taburcu Olduğu Hastanenin Çevresine Badem Ekti

1 saat önce

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde 10 gündür tedavi gören 80 yaşındaki Adil Bilen, taburcu edilince hastanenin çevresine 300 badem tohumu ekti.

Taburcu Olduğu Hastanenin Çevresine Badem Ekti, System.String[]
Seydişehir Devlet Hastanesi'nde 10 gündür tedavi gören 80 yaşındaki Adil Bilen, taburcu edilince hastanenin çevresine 300 badem tohumu ekti.

Hastanenin penceresinden baktığında, çevrenin ağaçsız olmasına üzülen Bilen, oğlu Süleyman Bilen'e çıktıklarında çevreye ağaç dikmek istediğini söyledi.

Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Bilen'in ilk işi, oğlunun da desteği ile hastanenin çevresine 300 badem tohumu ekmek oldu.

Adil Bilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaç dikmeyi çok sevdiğini belirterek, "Emekli olduktan sonra benim işim ağaç dikmek oldu. Çünkü dünyada en değerli şeylerden biri ağaç. Bu badem ağaçları büyüyünce gölgesinde insanlar barınır. Çiçeğini arılar alır. Meyvesinden de herkes yararlanır. Hastanenin çevresini güzelleştirmek, aynı zamanda çağlasından, bademinden insanların yararlanmasını sağlamak amacıyla oğlumla beraber 300'e yakın badem diktik. İnşallah bunlar 4 sene sonra boy verirler." diye konuştu.

Süleyman Bilen de babasının yaşadığı Karacaören mahallesine de birçok ağaç diktiğini anlattı.

Dikilen ağaçların bakımının da önemli olduğunu, insanların bu konuda bilinçli olması gerektiğini anlatan Bilen, "Babam eski hastanenin çevresine de 150'ye yakın ağaç dikmişti. Şimdi de yeni hastanenin çevresine badem ektik. Bakımı yapılacağı için buraları ağaçlandırmak daha faydalı olur düşüncesiyle bu gönüllü çalışmayı seve seve yapıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:27 Kaynak: AA

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