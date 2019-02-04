Son Dakika Haberleri: Tabure, Bıçak ve Silahlı Kavgaya 3 Tutuklama

Tabure, Bıçak ve Silahlı Kavgaya 3 Tutuklama

34 dakika önce

ADANA'da iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak, tabanca ve tabureler ile saldırdı.

Tabure, Bıçak ve Silahlı Kavgaya 3 Tutuklama, System.String[]
ADANA'da iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak, tabanca ve tabureler ile saldırdı. Saldırı anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken olay sonrası gözaltına alınanlardan 3 kişi tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 1 Şubat'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre kahvehane önünde Adil Ç. ile Ömer ve Feyyaz D. bir gün önce küfürleşti. Bir gün sonra tekrar karşılaşan taraflar birbirleriyle kavga etmeye başladı. Taraflardan Buluthan D. aldığı ahşap tabureyi Adil Ç.'nin kafasına vururken, 1 kişi de yaklaşık 1 metrelik yükseklikten aşağı atıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Taburelerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki kavgada Feyyaz D. bıçak çekip saldırırken, bir başka kişi de silahını ateşledi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Başından yaralanan Adil Ç., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa bir süre sonra Ömer, Feyyaz, Tolgahan ve Buluthan D. yakalandı. Buluthan D.'nin üzerinden kuru sıkı, Tolgahan D.'nin üzerinden ise ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevk edilen şüphelilerden Ömer D. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:46 Kaynak: DHA

Sümer Mahallesi, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tabureli, Bıçaklı, Silahlı "Küfür Kavgası" Kamerada Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı

Burun Ameliyatından Sonra Can Veren Leyla'nın Annesi: Kızımı Paramparça Ettiler Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:20:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tabure, Bıçak ve Silahlı Kavgaya 3 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]