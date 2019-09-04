Son Dakika Haberleri: Taburelerin havada uçuştuğu kavga kamerada
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Taburelerin havada uçuştuğu kavga kamerada

2 saat önce

Pendik'te kavga eden iki kişi birbirlerine taburelerle saldırdı.

Pendik'te kavga eden iki kişi birbirlerine taburelerle saldırdı. Vatandaşlar kavga edenleri ayırmakta hayli güçlük çekerken bir kişinin yere düştüğü görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Pendik Kaynarca Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerini darp etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar kavga edenleri ayırmaya çalışırken güçlük çekti. Şahıslardan biri yerden aldığı tabureyle karşısındakine vurmaya çalıştı. O sırada kavga edenleri ayırmaya çalışan bir vatandaş da dengesini kaybederek yere düştü. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandı. Ardından kavga eden şahıslar uzaklaştı. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki işi kavga ediyor, şahıslardan biri tabureyle karşısındakine saldırıyor. Kavgayı ayırmaya çalışan vatandaş yere düşüyor.

(İHA)

Pendik, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
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