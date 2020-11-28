Taburenin altındaki kasadan 40 bin dolar çıktı - Son Dakika

Taburenin altındaki kasadan 40 bin dolar çıktı

DENİZLİ - Denizli'de TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan FETÖ'nün Batum sözde imamı D.C.'nin evinde çıkan 40 bin dolar, makyaj masasına ait taburenin altında konulan kasada ortaya çıktı.

FETÖ silahlı terör örgütünün hem Batum sözde imamı hem de Gürcistan genel yükseköğretim sorumlusu D.C., bir süredir firari olarak aranıyordu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından Merkezefendi ilçesinde örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise paraların çıktığı yer akıllara durgunluk getirdi. Yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirilirken yatak odasında makyaj masasına ait taburenin altında kasa ortaya çıktı. Açılan kasanın içinden ise 40 bin dolar ve 5 bin TL çıktı.

Öte yandan gözaltına alınan Batum sözde imamı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.